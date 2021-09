Corona: Alles Wichtige an diesem Wochenende

Immer mehr Bundesländer überlegen sich, das sogenannte 2G-Modell einzuführen. Damit können Veranstalter und Gastronomen mehr Personen reinlassen, wenn sie nur Genesenen und Geimpften den Zutritt gewähren. Auch die sächsische Staatsregierung will das Modell am kommenden Dienstag diskutieren. Beim Einkaufen im Einzelhandel soll die 2G-Regel aber nicht greifen, so das Sozialministerium.

Viele Menschen überlegen wegen der geplanten Einschränkungen trotzdem, sich impfen zu lassen. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Sonderimpfaktion, um die Impfung möglichst niedrigschwellig anzubieten. Am Nachmittag könnt ihr euch am Nagler See impfen lassen und am Sonntag gibt es eine Aktion im Impfzentrum Wunsiedel. Am Sonntagnachmittag könnt ihr euch außerdem beim Spätsommermarkt in Münchberg eine Spritze geben lassen.

Der Saale-Orla-Kreis rüstet seine Angebote wieder auf. So nimmt das Testzentrum in der Wisentahalle in Schleiz seine Arbeit wieder auf. Außerdem gibt es ein mobiles Testmobil aus Tanna, dass täglich an einem anderen Ort Tests durchführt. Alle Infos rund um die Tests gibt’s >>hier<<!

Die 3G-Regel gilt aktuell im Landkreis Wunsiedel, der Stadt Hof und dem Vogtlandkreis.

Die Inzidenzwerte der Euroherz-Region im Überblick: