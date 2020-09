Corona Aktuell 19.09.2020

Die Corona Infektionen in Deutschland und auch in der Euroherz-Region steigen weiter an. Der Landkreis Wunsiedel ist aktuell besonders betroffen: hier hat man gestern den Signalwert von 35 pro 100.000 Einwohnern überschritten. Deshalb müssen die Schülerinnen und Schüler in ALLEN Jahrgangsstufen dort auch in der kommenden Woche Maske im Unterricht tragen. Das gilt auch für die Grundschüler. Unterdessen hat der Landkreis diverse Veranstaltungen abgesagt – darunter auch die interkulturelle Woche in der kommenden Woche. Aktuell sind 29 Personen infiziert – im Hofer Land gibt es 32 Fälle – wobei hier mit einem Schüler der 3. Klasse der Krötenbrucker Grundschule, einem Schüler der 12. Klasse der Hofer FOS und einem Kindergartenkind des Kinderhauses Lutherkirche in Hof drei neue Infektionen hinzugekommen sind. Deshalb wurden 64 Kinder und 7 Lehrer bzw. Erzieher unter Quarantäne gestellt und werden getestet. Die Tests in den drei Klassen der Münchberger Grundschule sind unterdessen negativ ausgefallen.