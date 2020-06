Corona Aktuell 16.06.2020

Auf Anordnung des Gesundheitsministeriums sind an allen bayerischen Schlachthöfen Corona-Tests durchgeführt worden. Wie die Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof mitteilt, sind sämtliche Mitarbeiter des Schlachthofs in Hof negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen 243 Personen aus dem Schlachtbetrieb, der Logistik sowie der Verwaltung untersucht.

Unterdessen bleiben die Fallzahlen in der Euroherz-Region weiter stabil: nach wie vor sind in Stadt und Landkreis Hof 2 Personen Corona-positiv – im Landkreis Wunsiedel sind es 7, der Landkreis Tirschenreuth steht weiter bei 13 Erkrankten.

Im Vogtlandkreis ist eine neue Infektion aufgetreten – dort sind aktuell 117 Personen erkrankt. Weiterhin keine aktuelle Covid19-Infektion meldet dagegen der Saale-Orla-Kreis.