Corona: 92 Fälle an einem Tag im Hofer Land

Schon seit längerem melden Stadt und Landkreis Hof regelmäßig viele Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Bislang haben sich die höchsten Werte aber immer rund um 50 neue Fälle pro Tag bewegt. Heute sind es nochmal deutlich mehr: nämlich 92. Mehr als die Hälfte der neuen Fälle sind in der Stadt Hof registriert. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt steigt damit auf rund 334. Nur Passau hat in Bayern aktuell eine höhere Inzidenz. Außerdem ist eine weitere Person an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben. Der Verstorbene ist ein 70-jähriger Mann mit Vorerkrankungen und stammt aus dem Landkreis. Die einzig positive Nachricht: 45 Menschen im Hofer Land haben die Quarantäne wieder verlassen können.