„Coole Köpfe“: Ferienworkshop im Marktredwitzer Egerland-Museum

Die Schülerinnen und Schüler in der Euroherz-Region genießen aktuell noch ihre wohlverdienten Sommerferien. Unter dem Motto „Coole Köpfe“ veranstaltet das Egerland-Museum in Marktredwitz in Kooperation mit dem JuKu-Mobil Fichtelgebirge und Hofer Land heute (24.08.) einen Ferienworkshop. Dabei können Kinder und Jugendliche von 14 bis 17 Uhr unter Anleitung ein Selbstportrait mit Ton gestalten. Die fertigen Stücke werden dann gebrannt und in einer Vitrine im Egerland-Museum ausgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos, ihr müsst euch allerdings vorher für den Workshop anmelden.

Anmeldung beim Egerland-Museum unter:

09231 3907 oder sekretariat@egerlandmuseum.de

Weitere Termine:

Freitag, 02. September 2022, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Dienstag, 06. September 2022, 14 Uhr bis 17 Uhr