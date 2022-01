Continental Cup: 1000 Zuschauer erlaubt

Der Continental Cup der Kombinierer geht weiter. Von heute bis zum Sonntag starten 59 Kombinierer aus 12 Länder in den Wettkampf in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal. Für den VSC Klingenthal treten Martin Hahn und Nick Siegemund an. Weil der Schnee nach dem warmen Jahreswechsel gefehlt hatte, ist der Wettkampf vor zwei Wochen ausgefallen. An allen drei Tagen können jeweils 1000 Zuschauer dabei sein. Tickets gibt es an der Tageskasse – Kinder bis zu 6 Jahren haben freien Eintritt. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die 2G+ Regel – ihr braucht also neben eurem Nachweis über Impfung oder Genesung einen zusätzlichen Test. Los geht’s heute früh 8:30 Uhr mit dem Sprungtraining. Anschließend folgen der Sprungwettkampf und ein 5-Kilometer Lauf.