Containerwohnungen für Flüchtlinge: Heute berät Rehauer Stadtrat

Der Landkreis Hof braucht mehr Wohnraum für Geflüchtete. Daher fragt der Landkreis die Kommunen nach Standorten für temporäre Container-Siedlungen. Die Städte Helmbrechts und Schwarzenbach/Saale haben dem bereits in Stadtratssitzungen zugestimmt. Unter anderem darüber berät auch die Stadt Rehau heute.

Im Rehauer Stadtrat geht es darum, dem Landkreis für die Container-Siedlungen ein passendes Grundstück bereitzustellen. Wie Bürgermeister Michael Abraham auf Nachfrage von Radio Euroherz bereits bestätigt hat, schlägt die Stadt ein Grundstück an der B289 beim Freibad vor. Ob das auch so kommt, das entscheiden letztlich die Stadträte am Abend. Weitere Themen in der Rehauer Stadtratssitzung am Abend sind außerdem Debatten über eine vorzeitige Beendigung der Hallenbadsaison sowie eine Erhöhung der Freibadgebühren.

