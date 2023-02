Containerdorf für Flüchtlinge: in Helmbrechts steht man in den Startlöchern

Die Stadt Helmbrechts war die erste im Landkreis, die eine Zusage für die Errichtung von Containern als Flüchtlingsunterkünfte gegeben hatte. Nun wird dieses Projekt Form annehmen. Wie Bürgermeister Stefan Pöhlmann im Gespräch mit Radio Euroherz sagt, werden wohl noch in dieser Woche die Bauten an der Max Planck-Str. beginnen. Die Container werden angeliefert – und unmittelbar danach wird das Gelände entsprechend hergerichtet:

Andere Möglichkeiten, wie eine dezentrale Unterbringung, sind aus Mangel an Wohnraum nicht realisierbar, so Stefan Pöhlmann weiter. Neben der Unterbringung wird die Stadt Helmbrechts zusammen mit dem Landkreis auch an Lösungen arbeiten, wie es gelingen kann, die Menschen nicht nur unterzubringen, sondern auch zu integrieren.

Foto: So ähnlich könnten auch die Flüchtlingsunterkünfte in Helmbrechts aussehen. Unser Bild einen Container zur Unterbringung in Deggendorf