Containerdörfer für Geflüchtete: Dieses Grundstück ist in Rehau vorgesehen

Die Stadt Hof hat ihr Soll längst erfüllt und zahlreiche Geflüchtete aufgenommen. Jetzt muss der Landkreis nachziehen. Das Landratsamt hat daher in den größten Städten des Landkreises nach Unterbringungsmöglichkeiten gefragt. Helmbrechts hat als erste Stadt ein Grundstück für Wohncontainer zur Verfügung gestellt. Schwarzenbach an der Saale hat sich auch dafür ausgesprochen – und damit den Ärger einiger Bürgern in der damaligen Stadtratssitzung auf sich gezogen.

In Rehau steht am 1. März die Entscheidung über solch ein Containerdorf für Geflüchtete an. Wie Bürgermeister Michael Abraham auf Nachfrage von Radio Euroherz bestätigt, schlägt die Stadt ein Grundstück an der Ecke Baukondukteur-Baumann-Allee und Genossenschaftsstraße vor. Also ganz in der Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und zum Freibad. Bürgermeister Abraham betont: Ob der Stadtrat diesem Vorschlag folgt, muss aber abgewartet werden.

Foto: Symbolbild