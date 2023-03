Container-Lösungen für Geflüchtete: Belegung in Helmbrechts ab Ende des Monats möglich

Die Unterbringung der Geflüchteten hat in mehreren Städten in der Euroherz-Region in letzter Zeit für Wirbel gesorgt. Der Landkreis Hof plant, die Geflüchteten in Containern unterzubringen. Bisher haben sich Helmbrechts, Schwarzenbach/Saale und Rehau bereit erklärt, Flächen zur Verfügung zu stellen.

Aus dem Hofer Landratsamt heißt es auf Anfrage, dass die Container in Helmbrechts zum Ende des Monats genutzt werden können. In Rehau und Schwarzenbach/Saale sollen wohl ab Ende Juni die ersten Menschen in die Unterbringungen einziehen. Darüber hinaus ist der Landkreis mit den Kommunen ständig im Austausch über möglichen Wohnraum. In Bezug auf die Sicherheit verweist der Landkreis Hof in seiner Antwort auf einen Hausverwalter, der in jeder Anlage Vollzeit vor Ort sein wird. Ein telefonischer Ansprechpartner stehe darüber hinaus 24 Stunden an sieben Tagen der Woche zur Verfügung. Zudem soll es eine stetige Abstimmung mit den Behörden geben.

Foto: Das Grundstück für ein Containerdorf in Rehau