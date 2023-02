Container für Geflüchtete: Schwarzenbach/Saale verpachtet Grundstück an Landkreis

Statt in einer großen Einrichtung wie einem Ankerzentrum, will der Landkreis Hof Flüchtlinge hier dezentral unterbringen. Da der Wohnraum aber nicht ausreicht, sind Container-Bauten in mehreren Städten im Landkreis geplant. Die Stadt Helmbrechts hat einem solchen Bau bereits zugestimmt. Nun hat auch Schwarzenbach an der Saale nachgezogen. Mit vier Gegenstimmen hat der Stadtrat beschlossen, ein entsprechendes Grundstück im Schwingener Weg für drei Jahre an den Landkreis Hof zu verpachten. Das bestätigt Bürgermeister Hans-Peter Baumann gegenüber Radio Euroherz. In der geplanten Unterkunft sollen bis zu 66 Geflüchtete Platz finden.