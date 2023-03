Container für bis zu 66 Geflüchtete: Stadt Rehau stellt Flächen bereit

Nach Helmbrechts und Schwarzenbach an der Saale sollen auch in Rehau Container-Wohnungen für Geflüchtete entstehen. Hintergrund ist die hohe Auslastung des Ankerzentrums. Die Stadt Rehau hat sich für einen Platz an der B289 beim Freibad entschieden. Bis zu 66 Geflüchtete sollen hier unterkommen. Für drei Jahre will die Stadt die Fläche an den Landkreis verpachten. Mit drei Gegenstimmen hat der Rehauer Stadtrat beschlossen, die Fläche bereitzustellen. Bürgermeister Michael Abraham zu den weiteren Schritten:

Das Thema polarisiert. Schon vor der Sitzung haben Gegner in Rehau anonyme Flugblätter verteilt. Außerdem sind zirka 30 Besucher in die Sitzung gekommen. Die Mehrheit der Stadträte war für die Entscheidung. Die Zuschauer im Raum hingegen haben dem AfD Stadtrat Helmut Auer applaudiert, der gegen das Vorhaben war. Ein Besucher hat beim hinausgehen zu den Stadträten gesagt, wenn etwas passiert, klebe das Blut an ihren Händen. Einen Eklat wie in Schwarzenbach an der Saale gab es aber nicht. Dort ermitteln nach einer verbalen Attacke einer Besucherin ja sogar Staatsanwaltschaft und Polizei.