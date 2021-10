Contacta Hochfranken: Ausbildungsmesse erstmals rein digital

Bis zu 2500 Schüler sind in den vergangenen Jahren mit Bussen zur Ausbildungsmesse Contacta an der Hochschule Hof gepilgert. In Anbetracht der Corona-Situation war das den Verantwortlichen dieses Jahr aber zu gefährlich. Die Messe findet am 10. und 11. November daher erstmals rein digital statt. Hochschulpräsident Prof. Jürgen Lehmann.

50 Aussteller präsentieren sich jeweils an einem eigenen virtuellen Messestand. Die Schüler haben im Vorfeld bereits Arbeitsblätter bekommen, um sich auf die Ausbildungsmesse vorzubereiten. Für die beiden Nachmittage im November werden sie vom Unterricht freigestellt. Weitere Infos gibt’s hier.