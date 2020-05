Contacta HochFranken: Abgesagt wegen Corona

Absagen hat es schon einige gehagelt, seit die Corona-Pandemie auch in der Region so richtig ausgebrochen ist. Jetzt geben die Veranstalter der Contacta Hochfranken bekannt, dass auch die Contacta in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfindet. Junge Erwachsene können sich bei der Veranstaltung an der Hochschule Hof normalerweise bei Ausstellern und Vorträgen über Berufs- und Studienchancen in der Region informieren. Die Zeit bis zur nächsten Contacta wollen die Veranstalter – bestehend aus Vertretern der Hochschule Hof, des Arbeitskreises SchuleWirtschaft und der Schulen – mit Ideen für die Studien- und Berufsmesse 2021 überbrücken.