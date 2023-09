CONTACTA HochFranken 2023: Auftaktveranstaltung am Abend in Hof

Wie soll es nach der Schule für mich weitergehen? Welcher Studiengang oder welche Ausbildung passt zu mir? Antworten auf diese Fragen bekommen Schüler aus der Region in dieser Woche an der Hochschule Hof. Morgen und am Donnerstag findet dort die CONTACTA HochFranken statt. Mehr als 80 Aussteller sind dieses Jahr an der Ausbildungsmesse beteiligt. Die Verantwortlichen erwarten rund 2.000 Schüler. Los geht’s schon heute (26.09.) Abend um 18 Uhr mit der offiziellen Auftaktveranstaltung im Audimax der Hochschule Hof. Im Mittelpunkt steht eine Podiumsdiskussion zum Thema „Künstliche Intelligent im Umfeld von Schule, Ausbildung und Studium“.