Concept-Store SOUVENIR Hof: Workshop zum Thema Textil

Seit Ende des vergangenen Jahres gibt es in Hof den „Concept-Store Souvenir“. In dem könnt ihr nachhaltig hergestellte Produkte aus der Region kaufen. Außerdem gibt’s dort immer wieder Workshops zu Themen wie Kleidung und Nachhaltigkeit. Heute findet zum Beispiel ein Workshop zum Thema Textil statt. Konkret wird eine digitale Lernplattform vorgestellt. Auf der bekommen neue Mitarbeitende und Quereinsteiger in der Textilbranche das Grundlagenwissen für ihren neuen Job. Der Workshop beginnt um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, ihr solltet euch aber vorab anmelden unter: presse@souvenir-hof.de oder direkt im Laden.