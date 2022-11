Concept-Store „Souvenir“ Hof: Nachhaltige Produkte aus der Region

Schon seit einiger Zeit kämpft die Stadt Hof mit leerstehenden Verkaufsflächen. Das soll sich ändern. Gemeinsam mit der Künstlerkolonie Fichtelgebirge hat die Stadt einen neuen Laden auf den Weg gebracht. Im „Concept-Store Souvenir“ findet ihr ab Samstag eine große Auswahl regionaler, nachhaltig hergestellter Produkte. Rund 30 Anbieter bieten hier gemeinsam ihre Waren an. Außerdem sind Veranstaltungen und Workshops geplant, sagt Sabine Gollner, die 1. Vorsitzende der Künstlerkolonie Fichtelgebirge:

So soll es beispielsweise Lesungen, Bastelaktionen und Konzerte geben. Der Laden wird in den ersten sechs Monaten durch Fördermittel des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ finanziert. Danach hoffen die Verantwortlichen den Laden eigenständig halten zu können. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 10 Uhr statt.