Concept-Store SOUVENIR Hof: Ab Samstag ist vorerst Schluss

Seit Ende 2022 konntet ihr im Concept Store SOUVENIR in Hof nachhaltig hergestellte Produkte aus der Region kaufen. Diese Möglichkeit habt ihr in dieser Woche vorerst das letzte Mal. Am Samstag (02. September) macht der Pop-Up-Laden zu. Das ganze war ein Projekt zur Leerstands-Belebung der Hofer Innenstadt. Gefördert wurde das Projekt mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Die Fördermittel wären schon Ende April ausgelaufen, wurden aber nochmal verlängert. Von der Stadt Hof heißt es: Derzeit laufen Planungen, in welcher Form der Concept Store SOUVENIR künftig weiterlaufen könnte.