Concept-Store in der Ludwigstraße: Bestes Mitbringsel für Hof gesucht

Seit November gibt es in der Hofer Ludwigstraße einen Laden, der ausschließlich Produkte aus der Region anbietet. Ihr findet dort Kleidung, Taschen, aber auch Deko-Artikel. Jetzt veranstaltet der Concept-Store einen Souvenir-Wettbewerb unter dem Titel “ Bestes Souvenir in Hof“. Bis zum 1. April können Interessierte ihre Produkte und Produktideen einreichen. Es sollte ressourcenschonend und einzigartig sein. Den Startschuss für den Wettbewerb gibt am Vormittag (11 Uhr) Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla.