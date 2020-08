Commerzbank: Schließungen in der Region

Commerzbank-Kunden in der Region müssen sich auf längere Wege gefasst machen, wenn sie ein persönliches Gespräch haben wollen. 7 Filalen in der Euroherz-Region werden dicht gemacht, es handelt sich dabei hauptsächlich um Zweigstellen, die coronabedingt aktuell eh schon geschlossen sind. So wird es in Hof künftig nur noch eine Filiale geben. Die am Anspann wird nach der Krise nicht wieder öffnen. Damit bleibt nur noch die in der Altstadt. Sie wird in Zukunft auch weiterhin die Kunden aus Helmbrechts betreuen, weil die Filiale vor Ort ebenfalls betroffen ist. Außerdem baut die Commerzbank die Filialen in Arzberg, Bad Berneck, Bad Steben, Selbitz und Schwarzenbach an der Saale dauerhaft ab. Das jeweilige Personal will sie allerdings übernehmen, sodass die meisten Kunden ihre Betreuer behalten werden. Weil die meisten Vorgänge eh online laufen würden, lohne es sich nicht, die bereits wegen Corona geschlossenen Filialen nach der Krise wieder zu öffnen – so die Begründung gegenüber Radio Euroherz.