Coman: Konkurrenz bei Bayern größer als in der Nationalelf

München (dpa) – Der Franzose Kingsley Coman bewertet den Konkurrenzdruck beim FC Bayern höher als in seiner Nationalmannschaft. Dass in der Équipe Tricolore, die 2018 ohne den damals verletzten Coman Weltmeister geworden war, etliche junge Starspieler spielen, sporne ihn nur noch mehr an, sagte der 24-Jährige dem Magazin «Socrates». In München sei die Konkurrenz «noch größer» und «die schreckt mich auch nicht».

Oft in seiner noch recht jungen Karriere habe er sich mit starken Konkurrenten konfrontiert gesehen. «Ich musste mich schon oft beweisen und galt immer als Außenseiter», sagte Coman, der vor dem 31. Spieltag in dieser Saison 20 Liga-Einsätze für die Bayern absolviert hat. «Aber ich habe ein großes Selbstvertrauen und ich weiß, dass ich mich sowohl in der Nationalmannschaft als auch in München durchsetzen werde.»