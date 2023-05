Colorido e.V. Plauen: Schwere Vorwürfe gegen OB Zenner

Unbekannte, die Pyro am Alten Rathaus zünden und ein Banner mit der Aufschrift „Remigration“ aufhängen. Passiert ist das am Montag in Plauen. Bei den Tätern soll es sich um Rechtsextremisten handeln. Bestätigen kann das die Polizei aber noch nicht. Sie sucht aktuell nach Hinweisen auf die Beteiligten. Währenddessen äußert sich nun der Plauener Verein Colorido. Der setzt sich für Demokratie und Vielfalt ein.

In Plauen haben Rechtsextremisten seit Jahren einen roten Teppich. Das sagt Doritta Kolb-Unglaub vom Verein Colorido im Euroherz-Interview. Schuld daran sei auch die Plauener Stadtverwaltung. Der Verein wirft Oberbürgermeister Steffen Zenner vor, Politik gegen Migranten zu machen. Das war erst vergangene Woche Thema bei einem Sicherheitsgipfel in Plauen. Da hatte Zenner von einer verfehlten Migrationspolitik des Bundes gesprochen. Der Colorido e.V. fordert von der Stadt, das Thema Rechtsextremismus genauso anzugehen, wie das Thema Migration. Am kommenden Montag soll es außerdem eine Aktion von Rechtsextremisten am Wende-Denkmal in Plauen geben. Der Colorido e.V. plant, zusammen mit anderen Organisationen, eine Gegenaktion auf die Beine zu stellen, so Doritta Kolb-Unglaub.