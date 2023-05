Coburg, Bayreuth, Hof: Polizei Oberfranken warnt vor Enkeltrick-Betrügern

Wir werden sie nicht los: Die Betrüger, die mit dem Enkeltrick immer wieder große Geldsummen erbeuten. Derzeit schlagen in Oberfranken wieder gehäuft solche Trickbetrüger zu. Das teilt die Polizei mit und auch ihr meldet euch aktuell häufiger bei uns. Vor allem im Raum Coburg, Bayreuth und Hof sind die Täter aktiv: Allein heute sind der Polizei schon 30 solcher Fälle in diesem Bereich gemeldet worden. Die Polizei gibt aber auch Tipps, wie ihr euch in so einem Fall verhalten solltet:

… so Heiko Mettke vom Polizeipräsidium Oberfranken.