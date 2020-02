CO2-Fasten-Challenge: Hochfranken ist dabei

Die tollen Tage sind vorbei, mit dem Aschermittwoch startet heute die Fastenzeit. Viele Menschen verzichten in den kommenden Wochen auf Süßes oder das Smartphone. Die Landkreise Hof und Wunsiedel und die Stadt Hof beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder an der CO2-Fasten-Challenge der Metropolregion Nürnberg. Tamara Moll von der Stabsstelle Umwelt-Klima-Energie:

Die 40 Herausforderungen stehen auf einer Checkliste. Allen Einsendungen haben die Chance auf Preise zum Thema Klimaschutz. Einen Überblick über alle Challenges gibt’s hier.