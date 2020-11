CO2-Ampeln im Klassenzimmer: Gutenbergschule Rehau ausgestattet

Die Schülerinnen und Schüler in der Region sitzen jetzt im Winter überall mit dicker Jacke im Klassenzimmer. Um gegen die Verbreitung des Corona-Virus vorzugehen, sollen die Lehrerinnen und Lehrer in jeder Unterrichtsstunde lüften. Manche vergessen das gerne mal. Deshalb hat die Bayerische Staatsregierung angekündigt, jedes Klassenzimmer mit CO2-Ampeln auszustatten. Die schlagen Alarm, sobald der CO2-Gehalt im Raum zu hoch und es Zeit zum Lüften ist. Als erste Grundschule im Hofer Land hat die Gutenbergschule in Rehau solche CO2-Ampeln eingeführt, bestätigt Schulamtsleiter Stefan Stadelmann. Schritt für Schritt sollen die Schulen solche Geräte jetzt bekommen. Bis März stellt die Staatsregierung dafür insgesamt 50 Millionen Euro für bayerische Schulen und Kitas zur Verfügung.

(Symbolbild)