Co-SPD-Landeschefin Endres will für EU-Parlament kandidieren

Bayerns Co-SPD-Landeschefin Ronja Endres will sich im kommenden Jahr bei der Europawahl um ein Mandat bewerben. «Ich habe mich entschlossen, bei der EU-Wahl 2024 für das Europaparlament zu kandidieren. Im Mai hatte unser amtierender Oberpfälzer SPD-Europaparlamentarier Ismail Ertug bekannt gegeben, sein Mandat aus familiären Gründen niederzulegen, auf das ich mich bewerben werde», sagte die 36-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Endres ist seit 2008 Mitglied der SPD und seit April 2021 Vorsitzende der Bayern-SPD, in einer Doppelspitze zusammen mit Florian von Brunn, der als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl antritt. Seit Dezember 2021 ist sie zudem im Vorstand der Bundes-SPD. Erst vor wenigen Wochen hatten die bayerischen Genossen Endres und von Brunn auf einem Parteitag in Augsburg in ihren Ämtern bestätigt. Nach dem Studium arbeitete sie als politische Referentin in Berlin und München und engagierte sich ehrenamtlich beim Deutschen Gewerkschaftsbund und in der IG Bergbau, Chemie, Energie. Seit 2019 ist sie Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der Bayern-SPD.

«Mit der Kandidatur für das EU-Parlament erfülle ich mir einen politischen Traum», betonte Endres, die zwischenzeitlich auch mit einer Landtagskandidatur geliebäugelt hatte. Sie habe bereits während ihres Studiums Europäische Gewerkschaftsjugendarbeit gemacht und sich unter anderem beim Europäischen Gewerkschaftsbund und beim Europäischen Gewerkschaftsnetzwerk der Ebert-Stiftung engagiert.

«Auch meine akademische Ausbildung in Internationalen Beziehungen mit Fokus auf europäische Industriepolitik hat mich optimal auf eine Rolle als EU-Parlamentarierin vorbereitet. Da sich durch das frei werdende Mandat jetzt diese Chance ergibt, ist der Weg Richtung Kandidatur für das EU-Parlament ein logischer Schritt für mich», sagte Endres. Innerhalb der EU wolle sie sich vor allem für eine Stärkung von Arbeitnehmerrechten und eine arbeitnehmerfreundliche Industriepolitik einsetzen.