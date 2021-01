Click & Collect: Jetzt auch in der Stadtbücherei Hof und in Helmbrechts

Trotz Corona muss in Hof niemand auf das Angebot der Stadtbücherei verzichten. Nachdem der Bücherversand mit Unterstützung der Bürgerstiftung Hof und der Hermann und Bertl Müller Stiftung hervorragend läuft, gibt es nun mit Click & Collect einen neuen Service.

Bücher, Hörbücher, DVDs oder Zeitschriften können telefonisch oder per E-Mail bestellt, abgeholt und zurückgebracht werden. Bei der Frage, ob der gewünschte Artikel verfügbar ist, hilft im Vorfeld der Online-Katalog „OPAC“. Ist man fündig geworden, schlägt die Stadtbücherei einen Termin zum Abholen beziehungsweise zum Zurückgeben vor. Wichtig: Kunden müssen, genauso wie in den Geschäften beim Einkaufen, eine FFP2-Maske tragen. Bücher aus den Zweigstellen können derzeit nicht entliehen werden und auch eine Auswahl der Bücher am Regal oder Stöbern in den Beständen ist aktuell nicht möglich.

Auch die Stadtbücherei Helmbrechts bietet ab sofort Click & Collect an.

Tel.: 09281 815 2500

Mail: stadtbuecherei@stadt-hof.de