Claudia Roth fordert grüne Regierungsbeteiligung ein

München (dpa) – Die bayerische Grünen-Spitzenkandidatin Claudia Roth fordert für ihre Partei nach den Stimmgewinnen bei der Bundestagswahl eine Regierungsbeteiligung. «Das Ergebnis, das sich abzeichnet, ist eindeutig ein Mandat für uns Grüne, Verantwortung zu übernehmen», sagte Roth am Sonntagabend.

«Wir haben tatsächlich mehr erwartet», sagte die Grünen-Politikerin dem Bayerischen Fernsehen. Aber das Ergebnis sei ein Auftrag, Regierungsverantwortung zu übernehmen und für den Klimaschutz zu kämpfen. «Wer denn, wenn nicht wir, sind diejenigen, die für ein gutes Klima kämpfen?», sagte Roth.

In Bayern hätten die Grünen doppelt so viele Stimmen geholt wie vor vier Jahren und damit das allerbeste Ergebnis in ihrer Geschichte. «Ich habe ein sehr lachendes Auge», sagte Roth: «Doppelt so stark, bestes Ergebnis!» Außerdem warte sie noch, ob die Grünen Direktmandate in München und Nürnberg gewinnen.

