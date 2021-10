Citymanagement Hof: Entscheidung über Folgeauftrag fällt kommenden Dienstag

Der Landkreis Wunsiedel ist mit den Luisenburg-Festspielen und dem Rosenthal-Theater in Selb kulturell gut aufgestellt. (…)

Wandern oder Radfahren hat gerade während der Corona-Pandemie immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Zwischen beiden Hobbys gibt’s (…)

Die Selber Wölfe sind am Abend in der DEL2 auswärts gefordert. Nach dem Null-Punkte-Wochenende mit 16 Gegentoren gilt es im Spiel bei (…)

DEL2: Selber Wölfe vs. Heilbronner Falken

Corona Update: Ab heute keine Kontaktdatenerfassung mehr in der Gastronomie

Prämie: Central-Kino in Hof bekommt 10.000 Euro

Bald wird Hof wieder zum Home of Films. In weniger als zwei Wochen starten die Hofer Filmtage. Aber nicht nur in der Festival-Zeit (…)