City-Stürmerstar Haaland vor Bayern-Duell wieder fit

Stürmerstar Erling Haaland von Manchester City ist wieder fit und kehrt in den Kader des englischen Fußball-Meisters zurück. Damit ist auch klar, dass der 22 Jahre alte Norweger für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München am kommenden Dienstag bereit ist. «Er hat die letzten zwei Tage trainiert, richtig gut. Er wird bereit sein», sagte City-Coach Pep Guardiola am Freitag mit Blick auf das Auswärtsduell in der Premier League beim FC Southampton am Samstag.

Haaland hatte im März der norwegischen Nationalmannschaft zum Start in die EM-Qualifikation wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. Auch das 4:1 im packenden Topspiel gegen den FC Liverpool konnte Haaland zuletzt nur auf der Tribüne verfolgen. Am Mittwoch war der Ausnahmestürmer ins Mannschaftstraining der Cityzens zurückgekehrt.