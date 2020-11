Cities for Life: Hof macht zum ersten Mal mit

Vor über 200 Jahren hat das Großherzogtum Toskana die Todesstrafe abgeschafft – als erster Staat weltweit. Danach sind immer mehr Staaten diesem Beispiel gefolgt, sodass es heute für die meisten selbstverständlich ist. Trotzdem fallen immer noch viele Todesurteile in einigen Ländern. Um ein Zeichen dagegen zu setzen, schließen sich immer mehr Städte dem internationalen Aktionstag „Cities for Life“ der Initiative „Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe“ an. Auch Hof macht heute zum ersten Mal mit. Eine große Kundgebung ist momentan natürlich nicht möglich. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat allerdings mehrere Plakate in der Innenstadt aufgehängt.