Christopher-Street-Day: Teilnehmerinnen beleidigt und bespuckt

Rund anderthalb tausend Menschen haben am Samstag (15.7.) in Bayreuth den Christopher-Street-Day gefeiert. Sie haben gemeinsam für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und intersexuelle Menschen demonstriert – und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Ganz ohne Zwischenfälle ist die Veranstaltung aber nicht geblieben. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Gruppe von zehn Männern einige Teilnehmerinnen des CSD angegriffen, beleidigt, bespuckt und versucht, sie mit Tritten zu verletzen. Die Frauen sind unverletzt geblieben. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, der sich an der ZOH zugetragen hat, sich zu melden.