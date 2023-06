Christopher Street Day: Hof hisst die Regenbogenflagge

Die Regenbogenflagge begegnet euch im Juni an zahlreichen Orten, an Geschäften und sogar Dienstgebäuden. Kein Wunder, es ist sogenannter „Pride Month“. Es geht um Toleranz für homo-, bi- und intersexuelle Menschen sowie trans Personen in der Gesellschaft und es geht um Stolz.

Höhepunkt ist der Christopher Street Day heute (MI, 28. Juni). Zu diesem Anlass hisst auch die Stadt Hof die Regenbogenflagge. Als Zeichen für eine offene und vielfältige Gesellschaft und gegen Ausgrenzung und Homophobie, wie es aus dem Rathaus heißt.

Zum Hintergrund: Der Christopher Street Day wird ja in vielen größeren Städten weltweit bunt und wild mit Paraden gefeiert. Er erinnert aber auch eine gewalttätige Polizei-Razzia in New York vor 54 Jahren in queeren Szenekneipen.