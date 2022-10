Christoph-Krautheim-Straße fertiggestellt: Verbindung zwischen Perlenradweg und Selber Innenstadt

Bis zu den Bayerisch-Tschechischen-Freundschaftswochen 2023 will sich die Stadt Selb noch etwas herausputzen. Dafür sind in den vergangenen Monaten verschiedene Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet angestanden. Neben dem Rosenthal-Park am Hallenbad hat die Stadt auch den Park am Grafenmühlweiher auf Vordermann gebracht. Seit dieser Woche ist auch die Christoph-Krautheim-Straße zwischen Selb und dem Ortsteil Selb-Plößberg nach mehreren Monaten Bauzeit fertig. Neben der Fahrbahn ist auch der Fuß- und Radweg ausgebaut worden. Damit verbindet die Straße den Perlenradweg mit der Selber Innenstadt. Außerdem hat die Stadt die Gas- und Stromleitungen sowie die Straßenbeleuchtung in der Christoph-Krautheim-Straße erneuert.