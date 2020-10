Christoffel-Blindenmission feiert 15-millionste OP am Grauen Star

Die kleine Nakisinde wächst in einer ländlichen Region in Zentral-Uganda auf. Als sie ein Jahr alt ist, bemerkt ihr Vater zum ersten Mal einen kleinen Fleck in ihrem Auge. Ihre Sehkraft wird immer schlechter. Dann die Diagnose: Grauer Star auf beiden Augen – eine Eintrübung der Augenlinse. Laut Dr. Rainer Brockhaus, Vorstand der Christoffel-Blindenmission, kurz: CBM, kommt diese Erkrankung sehr häufig vor: “Rund drei Viertel aller Sehbehinderungen weltweit könnten vermieden oder behandelt und geheilt werden – auch der Graue Star, der tatsächlich die häufigste Blindheitsursache weltweit ist. Aber wie Nakisindes Familie geht es ganz vielen Menschen in Entwicklungsländern – sie können sich die dringend benötigte OP, die eigentlich ein einfacher Eingriff ist, nicht leisten. Und genau hier setzen wir an und helfen.”