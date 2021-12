Christkind in Marktredwitz: Lian kommt an Heiligabend zur Welt

Für die Eltern muss es das wohl schönste Weihnachtsgeschenk gewesen sein. Am Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz hat es heuer wieder ein Christkind gegeben. Also ein Kind, das an Heiligabend zur Welt gekommen ist. Lian heißt der Kleine, ist 2960 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß. Er ist das 480. Kind, das in diesem Jahr im Klinikum Fichtelgebirge das Licht der Welt erblickt hat.

Reich an Christkindern war aber auch das Vogtland: Im Helios Vogtland-Klinikum in Plauen kamen drei Babys an Heiligabend zur Welt: Oskar, Lotta und Stanley. Und im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch gab es ein weibliches Weihnachtsbaby.