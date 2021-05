Christi Himmelfahrt: Freiluftgottesdienst fällt ins Wasser

Die Kirchen hier in der Region haben der Freiluftsaison schon entgegengefiebert – denn so können mehr Gläubige coronakonform am Gottesdienst teilnehmen.

Der morgige Start an Christi Himmelfahrt fällt allerdings wortwörtlich ins Wasser. Das evangelische Dekanat Hof hat den Open-Air-Gottesdienst am Theresienstein wegen des schlechten Wetters abgesagt. Dort war er am Musikpavillon geplant.

Die Gemeinden Sankt Michaelis, Hospitalkirche und Sankt Lorenz feiern dafür ab 10 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst in der Michaeliskirche. Hier gelten dann die gewohnten Hygiene- und Abstandsregeln.