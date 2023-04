Lohr am Main erinnert mit Prozession an Leidensweg Jesu

Bei Regenwetter haben sich in Lohr am Main in Unterfranken zahlreiche Menschen versammelt, um an den Leidensweg Jesu zu erinnern. Bei der traditionellen Karfreitags-Prozession wurden gut eine Stunde lang 13 lebensgroße Holzfiguren schweigend durch die Gassen der Altstadt getragen.

Seit 1658 ziehen die Angehörigen von Handwerkerinnungen und ihre Nachfahren durch die idyllische Fachwerkstadt. Diese Karfreitagsprozession gilt als eine der ältesten im deutschsprachigen Raum.

Pandemiebedingt war die Prozession mit jährlich Tausenden Zuschauern in den vergangenen drei Jahren nicht in der üblichen Form abgehalten worden. Die Bildnisse wurden in Kirchen und an öffentlichen Plätzen aufgestellt, damit die Gläubigen diese selbstständig ablaufen konnten. Der Grundgedanke der Prozession war einst, den Menschen, die nicht in der Bibel lesen konnten, den Glauben nahe zu bringen.