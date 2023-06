Chinesischer Schopfhund ist «hässlichster Hund der Welt»

Der Säbelschnäbler lebt im Wattenmeer. Aber viele Exemplare des schwarz-weißen Vogels sind es nicht mehr. Warum das so ist, soll ein (…)

Steigen die Rivalen tatsächlich in den Ring? Twitter-Chef Elon Musk ist ja für viele «Scherze» zu haben. Im Netz verabredet er nun (…)

Weißer Wal vor Queensland: Ist es der berühmte Migaloo?

«Is that you, Migaloo?», fragen sich Experten in Australien nach der Sichtung eines seltenen Albino-Wals. Der weltberühmte weiße (…)