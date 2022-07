Bei einem Unfall mit einer Kutsche ist eine Frau in Oberbayern schwer verletzt worden. Die 49-Jährige saß laut Polizei am (…)

8000 Zuhörer bei Klassik am Odeonsplatz in München

Es ist ein Höhepunkt des sommerlichen Musiklebens in Bayerns Landeshauptstadt: Beim Klassikkonzert im Open-Air-Format lauschen auch (…)

8000 Zuhörer bei Klassik am Odeonsplatz in München

Es ist der regelmäßige Verkehrsinfarkt in Südbayern: Hunderttausende S-Bahn-Pendler leiden unter Ausfällen auf Münchens Stammstrecke. (…)

Der Sänger John Lundgren (53) wird bei den Bayreuther Festspielen nun auch nicht die Titelpartie in der Oper «Der fliegende (…)

Friedenstaube und Weltkarte aus 350.000 Pflanzen angelegt

Aus rund 350.000 Pflanzen hat ein Team in Utting am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech) eine Weltkarte mit der Friedenstaube von (…)