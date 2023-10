«Checker Tobi» auf einer Schnitzeljagd um die Welt

Für seinen neuen Kinofilm hat «Checker Tobi» Kinderfotos herausgesucht und alte Erinnerungen ausgegraben. Aus den persönlichen Erlebnissen des KiKA-Moderators sowie der Idee, einen weiteren Film zum Thema Klima und Umwelt zu erschaffen, entstand eine eindrucksvolle Abenteuerreise für die ganze Familie. «Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen» heißt der neue Kinofilm.

Im Vorgängerfilm vor vier Jahren («Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten») beschäftigte sich Tobias Krell mit Wasser, diesmal interessiert er sich für die Luft. Erzählt wird die Geschichte dabei als Schnitzeljagd: Ein Postbote (Klaas Heufer-Umlauf) bringt dem Protagonisten eine Schatzkiste. Um sie zu öffnen, ist ein Schlüssel nötig – den Tobis alte Kindheitsfreundin Marina (Marina M. Blanke) trägt. Also geht die Reise los.

Die Suche führt den Abenteurer hinab in die größte Höhle der Welt in Vietnam, in eine Bucht mit Tausenden Kalksteininseln, zu einem buddhistischen Stupa in der Wüste Gobi und zu Indigenen im Amazonas-Regenwald. Dabei kommen kleine «Checker Tobi»-Fans voll auf ihre Kosten, denn was der Kinder-Star im Fernsehen so gut und gerne macht, das gelingt ihm auch hier: die Welt erklären.

Auch für die erwachsenen Begleitpersonen im Kino sind beeindruckende Szenen dabei. «An vielen Stellen haben wir versucht, es für beide hinzukriegen», erklärte Tobias Krell im dpa-Interview. Er glaube, dass sich Erwachsene mehr am Visuellen des Films erfreuen können – etwa an Bildern der mongolischen Steppe mit Wildpferden -, während die Jüngeren inhaltlich beim Abenteuer mitgingen. «Die Kinder denken eher: “Die schlafen in einer Jurte? Das ist ein Zelt, das ist doch so kalt!“»

Auch die ein oder andere lustige Szene sei mit dem Blick auf die Erwachsenen eingebaut worden, sagte Krell. Der KiKA-Moderator weiß eben, dass sein Publikum nicht nur aus Kindern besteht. Den Altersschnitt seiner Zuschauer kenne er nicht, sagte er. Aber: «Ich kann berichten, dass es mindestens zu 50 Prozent die Eltern sind, die mich auf der Straße erkennen.»

Will er dann vielleicht nach nun zehn Jahren als Checker mal aufhören und sich ganz dem älteren Publikum widmen? Er mache «auf jeden Fall noch ein bisschen weiter», sagte er. «Wenn irgendwann der Moment kommt, in dem ich anfangen muss, mich zu verstellen oder mein Interesse und meine Neugierde oder den kindlichen Blick zu spielen – das wäre so ein Punkt. Doch bisher ist das zum Glück nicht so.»

– Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen, Deutschland 2023, 92 Min., FSK 0, von Johannes Honsell, mit Tobi Krell, Marina M. Blanke, Klaas Heufer-Umlauf.