CHE-Ranking: Informatik-Studiengänge in Hof schneiden gut ab

Wer Informatik studieren will, der sollte sich vielleicht die Hochschule Hof mal genauer anschauen. Zumindest schneidet sie im neuen CHE-Hochschulranking im Bereich der Informatik-Masterstudiengänge gut ab. Besonders überzeugende Bewertungen hat die Hochschule Hof in der Kategorie „Kontakt zur Berufspraxis“ erreicht. Sie hat 8 von 12 Punkten bekommen. Ein positiver Aspekt ist, dass 100 Prozent der Abschlussarbeiten einen praktischen Bezug haben. Die Masterstudierenden in Deutschland haben darüber hinaus zehn weitere Kriterien bewertet. Dazu gehören die „Allgemeine Studiensituation“, das „Lehrangebot“ und die „Studienorganisation“. Das Ranking soll angehenden Studierenden bei der Wahl des Studienfachs helfen.