Charlotte Knobloch: Unendliche Trauer über Vogels Tod

München (dpa) – Die Jüdische Gemeinde München und Oberbayern hat mit Betroffenheit auf den Tod des früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel reagiert. «Der Tod von Hans-Jochen Vogel hinterlässt mich in unendlicher Trauer», sagte Präsidentin Charlotte Knobloch am Sonntag in München. «Nicht nur als Politiker hat er unser Land und insbesondere München geprägt wie kein Zweiter; sein Wirken in der Stadt ist bis heute allgegenwärtig.» Vogels Geradlinigkeit und Offenheit seien einzigartig gewesen und würden unvergessen bleiben.