Charles und Camilla schließen Staatsbesuch in Frankreich ab

Das britische Königspaar ist zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs in Frankreich nach Bordeaux gereist. Charles III. und Camilla trafen in der westfranzösischen Stadt ein. Zahlreiche Fähnchen schwingende Fans und Orchestermusik empfingen die beiden, die in der Stadt auch mit der Straßenbahn fuhren. Um die Verbindung zwischen Frankreich und Großbritannien bei der Verteidigung hervorzuheben, nahm das Königspaar an einem Empfang auf dem Flugdeck einer Fregatte teil, wie es vom Palast hieß.

Die Visite soll dem Palast zufolge die Beziehung Großbritanniens zu Frankreich feiern. Ursprünglich war der Besuch bereits für März geplant, aber wegen der schweren Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich kurzfristig verschoben worden. Es wäre der erste Staatsbesuch des britischen Königs gewesen. Mit der Absage rückte Deutschland zum ersten Ziel des Königs nach seiner Thronbesteigung auf.