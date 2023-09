Champions League: Bayern startet gegen Manchester United

Der FC Bayern München startet in der Champions League gleich mit dem Kracher gegen Manchester United. Die Neuauflage des Endspiels von 1999 findet am Mittwoch, 20. September (21.00 Uhr), in der Münchner Allianz Arena statt. Im ersten Auswärtsspiel gastiert der deutsche Fußball-Meister am Dienstag, 3. Oktober (21.00 Uhr), beim FC Kopenhagen. Am 3. Spieltag der Gruppe A folgt gleich ein weiteres Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul (24. Oktober/18.45 Uhr).

Am vierten und fünften Spieltag folgen die Rückspiele gegen Galatasaray (8. November) und Kopenhagen (29. November) in München. Die Bayern beenden die Gruppenphase am 12. Dezember im Stadion Old Trafford mit der Partie gegen Man United. Den Spielplan der Königsklasse veröffentlichte die Europäische Fußball-Union UEFA am Samstag.

«Wir haben eine attraktive, starke, schwere Gruppe, weil es für mich keine leichten Gegner und leichte Gruppen in der Champions League gibt. Wir haben mit Manchester United einen richtigen Brocken. Dazu kommen Gala und Kopenhagen, das muss alles gespielt werden», hatte Trainer Thomas Tuchel am Freitag in einem Kommentar zur Auslosung gesagt. Der Gruppenerste und -zweite ziehen in das Achtelfinale ein.