CDU in Plauen: Keine Genderschreibweise im öffentlichen Schriftverkehr

Die einen sehen es als einen Schritt der Gleichberechtigung, andere halten es für komplett unnötig: Das Gendern. Mit dem sogenannten Gendersternchen oder dem Binnen-I sollen auch sprachlich alle Geschlechter angesprochen werden. Die CDU-Stadtratsfraktion in Plauen will zumindest im behördlichen Schriftverkehr auf die Gender-Schreibweise verzichten. Einen entsprechenden Antrag hat sie jetzt an Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer geschickt. Nachdem sich Oberdorfer noch in diesem Monat aus dem Amt verabschiedet, wird sich sein Nachfolger Steffen Zenner mit dem Antrag befassen müssen. Die CDU-Stadtratsfraktion findet, dass rechtssichere, öffentliche Kommunikation nicht von gesellschaftlichen Strömungen beeinflusst werden dürfe.