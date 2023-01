CDU-Bundesvize Jung für Ausschluss Maaßens

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung pocht auf einen raschen Ausschluss des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aus der CDU. «Unsere Union steht für zusammenführen und integrieren, Maaßen dagegen diffamiert und gießt fortlaufend Öl ins Feuer», sagte Jung am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Er hat in der CDU nichts mehr verloren.» Damit die Glaubwürdigkeit der CDU nicht dauerhaft beschädigt werde, müsse nun gehandelt werden. «Das Verfahren zum Parteiausschluss muss zeitnah eingeleitet werden. Da ist jetzt klare Kante gefordert.»

Maaßen füge der CDU schweren Schaden zu, kritisierte Jung. «Mit immer neuen Provokationen hat er jede Grenze einer von gemeinsamen Werten getragenen Debatte überschritten.» Maaßen radikalisiere sich immer weiter ins Abseits rechts außen. Es gehe um die Glaubwürdigkeit als die Volkspartei «der Mitte mit dem C».

Maaßen sorgt seit Jahren mit Äußerungen am rechten Rand für Schlagzeilen und war am Samstag zum neuen Vorsitzenden der erzkonservativen Werte-Union gewählt worden. Er gehört der CDU an. Die Werte-Union ist keine offizielle Vereinigung der Union. Sie hat nach eigenen Angaben rund 4000 Mitglieder – nicht alle von ihnen sind auch Mitglieder der CDU oder CSU.