CDU-Außenpolitiker verlangt von Merkel mehr Selbstkritik

«Man handelt ja immer in der Zeit, in der man ist»: Altkanzlerin Merkel glaubt, dass der Bezug von billigem Erdgas aus Russland «aus (…)

Merkel bereut Vertrauen in Russland als Gaslieferant nicht

Hohe Preise für Lebensmittel und Energie zerren schon jetzt an den Nerven vieler Menschen in Deutschland. Diesem Druck müsse die (…)

Staatsanwaltschaft: Sabotage-Verdacht bei Gas-Lecks erhärtet

Schwedische Ermittler haben an den Pipeline-Lecks in der Ostsee Spuren und Teile gesichert. Sie untermauern demnach die These, dass es (…)