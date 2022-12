Cathy und Mats Hummels sind geschieden

Nach der Scheidung traf man sich zum Kaffee: Die Influencerin Cathy Hummels und der Fußballer Mats Hummels sind jetzt amtlich geschieden. Das teilte Cathy Hummels (34) am Montag auf Instagram mit. «Wir blicken zurück und erinnern uns an unsere gemeinsame Zeit als Paar», so die Influencerin in dem Social-Media-Post. «Jetzt sind wir geschieden, aber sind optimistisch, als Eltern und Freunde eine gemeinsame Zukunft zu haben. Haben danach auch erst mal gemeinsam einen Kaffee getrunken.»

Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet – demnach war der langjährige Fußballnationalspieler Mats Hummels (34) zehn Minuten zu spät bei dem Scheidungstermin aufgetaucht. «Es gibt Termine, da sollte man nicht zu spät kommen», postete Cathy Hummels im Netz am Mittag offensichtlich in Anspielung darauf.

Sie schrieb bei Instagram auch: «Wir hatten viele Ups and Downs, aber sind uns auch bewusst, dass es unserem Sohn und auch uns beiden besser geht, wenn wir respektvoll miteinander umgehen. Danke für dich als Menschen @aussenrist15.» Das ist der Instagram-Name ihres Ex-Mannes. Sie schloss mit den Worten: «Jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt und ich verabschiede mich erst mal für 2 Monate aus Deutschland. PS: Bei einem Krieg gibt es nie Gewinner, nur Verlierer.»

Ende Oktober hatte Cathy Hummels die Trennung offen bestätigt – nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren. In der Doku «Cathy Hummels – Alles auf Anfang» auf RTLzwei sagte sie dazu: «Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden, aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: Ich kann nicht mehr und ich möchte so nicht mehr weitermachen.»

Knackpunkt sei gewesen, dass sie in München blieb, als ihr Mann 2019 vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund wechselte. «Ich wollte nicht mehr zurück», sagte sie und begründete das damit, dass sie in ihrer ersten Zeit in Dortmund zwei schwere Depressionen gehabt habe.

Ihr Mann habe sie aber mehr um sich haben wollen. «Ich hatte die Wahl: Entweder verliere ich ihn oder ich verliere mich und ich musste mich für mich entscheiden», sagte Hummels in der Sendung und sprach unter Tränen von «Traurigkeit in Bezug auf Mats und dass wir das halt nicht hinbekommen haben». Sie versuche, Schlagzeilen darüber mit Humor zu sehen. «Aber es tut halt trotzdem weh», sagte sie. «Wir waren dreizehn Jahre – oder dreizehneinhalb – unzertrennlich.»