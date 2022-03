Catcalls of Hof: Sexuelle Belästigungen werden angekreidet

Seit mehr als 100 Jahren finden im Zuge des internationalen Frauentages zahlreiche Demonstrationen für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen Diskriminierung statt. Dabei werden auch immer wieder Fälle sexueller Belästigung gegenüber Frauen thematisiert. Auf eine zunächst eher unscheinbare Art der Belästigung, nämlich sogenannte „Catcalls“, macht die Hofer Gruppe „Catcalls of Hof“ aufmerksam. „Catcalls“ sind beispielsweise obszöne Kommentare oder Hinterherpfeifen auf der Straße, denen man schutzlos ausgesetzt ist. Gründerin der Gruppe, Lisa Bunzel:

Dazu kreidet die Gruppe die „Catcalls“ wortwörtlich an. Das bedeutet: Mit Kreide schreiben sie die Geschichten der Betroffenen an die Stellen, an denen sie belästigt worden sind. Diese Botschaft wird anschließend fotografiert und über Social-Media geteilt. Die „Catcalls-Gruppen“ finden sich nicht nur hier, sondern sind über die ganze Welt verteilt.